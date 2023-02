Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230213.4 Hohenlockstedt: Einbrecher gehen Pflegeheim an

Hohenlockstedt (ots)

Seit Jahresbeginn haben Unbekannte versucht, mehrere Wohneinheiten eines Pflegeheimes in Hohenlockstedt aufzubrechen. Das Vorhaben schlug fehl, es entstand jedoch Sachschaden.

Das Tatobjekt ist ein Gebäude aus dem Jahr 2022 und liegt in der Breiten Straße. Es besitzt diverse Wohneinheiten mit separaten Zugängen. In drei der Zimmer versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentüren zu gelangen, was allerdings fehlschlug. Beute machten die Einbrecher damit keine, sie richteten allerdings einen Schaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro an. Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar, dürfte allerdings in den letzten vier Wochen gelegen habe.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell