POL-IZ: 230213.2 Büsum: Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Sankt Michaelisdonn (ots) - In Sankt Michaelisdonn haben Einbrecher am vergangenen Wochenende gleich zwei Objekte heimgesucht. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, im zweiten entwendeten die Täter Schmuck und Münzen. Am Sonntag begaben sich Unbekannte in der Zeit von 14.20 Uhr bis 21.10 Uhr auf ein Grundstück im Erlengrund und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Einfamilienhaus. ...

mehr