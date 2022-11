Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Randalierer muss in Polizeigewahrsam

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern Abend, etwa gegen 18:35 Uhr, vor einem Geschäft an der Straße Neuer Markt pöbelte ein 25-Jähriger Kunden an. Der alkoholisierte und vermutlich unter Drogen stehende Mann aus Worms bedrohte Passanten und geriet in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 46-jährigen aus Kirchlengern, der sich wehrte. Die hinzugerufene Polizei nahm den weiterhin aggressiven Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam mit. Dort ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell