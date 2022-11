Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch auf Parkgelände- Lagerhaus beschädigt

Löhne (ots)

(sls) Ein Verantwortlicher auf dem Aqua Magica Gelände in Löhne wurde am Montagmittag (21.11.) durch Spaziergänger darauf aufmerksam gemacht, dass Unbekannte in ein Lagerhaus auf dem Gelände eingebrochen sind. Das Holzhaus dient zur Lagerung von Gegenständen, die für verschiedene Veranstaltungen auf dem Gelände benötigt werden. Am Freitagabend war die Holzhütte noch unbeschädigt. Im Zeitraum bis Montagmittag wurde durch die unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich ausgehebelt, sowie das Schloss der Eingangstür erheblich beschädigt. Ob die Täter durch das Fenster in die Hütte gelangten und Diebesgut mitnahmen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Schaden am Lagerhaus wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die im Bereich des Lagerhauses verdächtige Personen bemerkt haben, oder weitere Angaben zum Einbruch machen können. Für Hinweise erreichen sie das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880.

