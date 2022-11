Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligte flüchten von Unfallstelle- Mehrfach gegen Sitzbank gefahren

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (20.11.) gegen 20.50 Uhr wurde die Polizei Herford durch Zeugen auf einen Unfall aufmerksam gemacht, der sich zuvor auf dem Lübbertorwall in Höhe der Hausnummer 18 ereignete. Bei dem Unfallort handelt es sich um einem Geh-/und Radweg, der für Fahrzeuge gesperrt ist. Durch die Beamten wurde ein 41-jähriger Fahrer eines weißen Rover im Auto an der Unfallstelle angetroffen. Dieser befand sich beim Eintreffen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, was ein freiwillig durchgeführter Alco-Test auch bestätigte. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen, kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen Dortmunder und einer 45-jährigen weiteren Insassin aus Herford. Die Herforderin war mit dem Rover augenscheinlich gegen eine Sitzbank auf dem Lübbertorwall gefahren und der Rover wurde beschädigt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung flüchtete die 45-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle und der Dortmunder Begleiter verblieb vor Ort. Dieser setzte sich im Anschluss ebenfalls ans Steuer und versuchte von der Unfallstelle mit dem Rover wegzufahren. Hierbei stieß er erneut mit dem Fahrzeug gegen die Sitzbank, so dass diese samt Betonverankerung aus dem Boden gerissen wurde. Noch vor dem Weiterfahren wurde er von den Polizeibeamten an der Unfallstelle angetroffen. Die 45-Jährige wurde im Anschluss der Unfallaufnahme im Bereich der Bismarkstraße angetroffen. Auch sie stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der anschließende Test zur Überprüfung von Alkohol verlief ebenfalls positiv. Beiden Beteiligten wurde eine entsprechende Blutprobe entnommen. Beide Führerscheine, sowie der weiße Rover wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Schaden an Rover und Bank wird auf ca. 1.300 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

