POL-S: Gestohlene Wohnmobile entdeckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.06.2022) zwei offenbar gestohlene Wohnmobile an der Honigwiesenstraße/Heerstraße sichergestellt. Die Beamten stellten gegen 05.15 Uhr zwei weiße Wohnmobile mit irischem Kennzeichen fest, die offenbar Anfang Juni in der Schweiz als gestohlen gemeldet wurden. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Abstellzeitpunkt machen können, und den Personen, die die Fahrzeuge gefahren hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

