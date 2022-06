POL-S: Pedelec-Fahrer gestürzt - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.06.2022) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Bargeld aus einer Kasse gestohlen zu haben und auf seiner Flucht gegen zwei Kinder gelaufen zu sein. Der 19-Jährige war gegen 18.00 Uhr in einem Discounter an der Nordbahnhofstraße und stand in der Kassenschlange. Als sich die Kasse ...

