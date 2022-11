Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Mobiles Navigationsgerät aus Golf gestohlen

Herford (ots)

(um) Am Montag (21.11.), gegen 22:45 h, stahlen bislang unbekannte Täter aus einem silbernen Golf am kleinen Felde ein Garmin Handgerät. Die Dunkelheit nutzten die Ganoven aus, um in den Innenraum des Fahrzeuges hineinzugreifen und das mehrere hundert Euro teure mobile Navigationsgerät zu entwenden. Nach Angaben von Zeugen handelte es sich um zwei etwa 25-30jährige Männer. Beide Diebe trugen je einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken mit sich. Die Polizei bittet in diesem Fall um weitere Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, keine Wertsachen im Fahrzeug zu belassen. Dazu zählen ebenso Mobiltelefone, mobile Navigationsgeräte, hochwertige Bluetooth Lautsprecher oder ähnliches Equipment. Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Präventionsportal der Polizeien unter polizei-beratung.de oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

