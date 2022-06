Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Baucontainer

Apolda (ots)

In der Nacht vom 18.06.2022 zum 19.06.2022 wurde in der Werner-Seelenbinder-Straße in Apolda in einen Baucontainer eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter haben den freizugänglichen Container gewaltsam geöffnet und eine bisher noch unbekannte Menge an Werkzeugen gestohlen. Vier Werkzeugkoffer, samt Inhalt konnten 100 Meter vom Tatort entfernt gefunden werden. Diese wurden mit Gras bedeckt und im Gestrüpp versteckt. Die Polizeiinspektion Apolda hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell