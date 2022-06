Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kameras geklaut

Weimar (ots)

In einem kleinen Teich nahe der Ortslage Ottmannshausen brachte der Pächter dessen mehrere Wildakameras an. Im Verlauf des gestrigen Sonntages sind ein oder mehrere unbekannte Personen über den abgrenzenden Zaun zum Teich geklettert. Hier schwommen sie zu einer im Teich befindlichen Eisenstange, an welcher die Kameras montiert waren und brachten diese ans Ufer. Sodann entfernten der oder die Täter die Wildkameras von der Stange und verließen damit den Tatort in ubekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Kameras liegt bei etwa 350 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bislang noch nicht.

