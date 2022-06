LPI-J: Unter Alkohol

Jena (ots) - Am heutigen Sonntag, kurz nach 13 Uhr, gab es zeitgleich mehrere Mitteilungen über einen Brand in einer Gartenanlage in Ammerbach. Die Flammen und eine Rauchwolke soll laut der Mitteiler sehr weit zu sehen gewesen sein. Durch die Polizei und Rettungskräfte konnte der Brandort schnell ausfindig gemacht werden, so dass die Löscharbeiten zeitnah beginnen konnten. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen kann ...

mehr