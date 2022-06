Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warenautomat beschädigt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass vier Jugendliche am Paradiesbahnhof im Bereich der Unterführung auf einen Warenautomaten einschlagen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Jugendlichen am Tatort nicht mehr antreffen. Diese waren bereits mit einer Straßenbahn weggefahren. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Täter in Jena Lobeda festgestellt werden. Angaben zu seinen drei Begleitern machte der 17-jährige junge Mann jedoch nicht. Am Automaten wurde eine Glasscheibe beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell