POL-IZ: 220928.1 Osterrade: Sachbeschädigung an Maishäcksler

Osterrade (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag ist es in Osterrade zu einer Beschädigung eines Maishäckslers gekommen. Unbekannte verbargen einen Edelstahlbolzen in einem Maisfeld, der in das Schneidewerk geriet und es zerstörte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 13.00 Uhr war ein Mann mit einem Maishäcksler auf einem Feld am Wirtschaftsweg Zur Sandkuhle unterwegs. Der Häcksler erfasse während des Anhäckselns einen im Mais befindlichen Bolzen aus Edelstahl, der dort offensichtlich absichtlich dort versteckt war. Der Bolzen geriet in die Häckseltrommel und beschädigte das Schneidewerk. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 35.000 Euro liegen.

Hinweise auf denjenigen, der den Bolzen in dem Feld hinterließ, gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

