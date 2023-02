Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrerein stürzt in Bauschacht

Bad Sassendorf (ots)

Am 15. Februar, gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 78-Jährige mit ihrem Pedelec den Mozartweg in Richtung Wendehammer. Die Bad Sassendorferin übersah eine eingerichtete Baustelle und stürzte mit ihrem Pedelec in einen Bauschacht. Sie zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.(ja)

