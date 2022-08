Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Supermarkt - Mann im Gebüsch gestellt

Gera (ots)

Ronneburg: Nachdem gestern Nacht (09.08.2022), gegen 23:30 Uhr der Einbruch in einen Supermarkt Am Kühlen Grund in Ronneburg gemeldet wurde, rückten unverzüglich mehrere Polizeistreifen aus. Zudem kam in der Folge auch ein Polizeihund zum Einsatz. Vor Ort registrierten die Beamten ein aufgebrochenes Fenster, wobei sich im Markt selbst keine Person befand. Bei der Absuche der Tatortumgebung konnte jedoch ein 36 Jahre alter Mann hinter einem Gebüsch gestellt werden. Inwiefern sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet wird ermittelt. Es stellte sich allerdings heraus, dass gegen den alkoholisierten Mann zusätzlich ein Haftbefehl bestand, so dass er diesbezüglich festgenommen wurde. Nachdem alle Maßnahmen vor Ort beendet waren, wurde das Fenster wieder verschlossen. Die Kripo Gera ermittelt nun zum Geschehen. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell