LPI-G: Unbekannte Diebe im Garten

Altenburg (ots) - Vollmershain: Am 09.08.2022, gegen 16:00 Uhr hatte ein 38-jährige die Absicht in der dortigen Eisdiele zu verweilen. Dazu stellte er seinen Pkw Ford in der Dorfstraße ab. Allerdings sicherte er das Fahrzeug nicht gegen wegrollen, so dass es sich auf den Weg macht, bergab rollte und in der Folge gegen drei geparkte Pkw rollte. An allen vier Autos entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

