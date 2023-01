Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtlicher Besucher randaliert im Polizeirevier

Bremerhaven (ots)

Hoch aggressiv gebärdete sich ein 32-jähriger Bremerhavener in der Nacht zum gestrigen Montag, 23. Januar, gegenüber mehreren Polizeibeamten im Revier Leherheide. Der Mann trat gegen Mitternacht in Erscheinung, als er vor der Tür des Polizeigebäudes herumgestikulierte. Da er über die Gegensprechanlage nicht zu verstehen war, wurde er in die Sicherheitsschleuse des Reviers eingelassen. Hier begann er, hochgradig aggressiv herumzuschreien, mit den Fäusten zu drohen und Kleidungsstücke gegen die Glasscheiben zu werfen. Um Beschädigungen des Inventars zu verhindern und die Aggressionen zu unterbinden, legten Polizeibeamte dem 32-Jährigen zunächst Handfesseln an. Anschließend kam er in die Kurzzeit-Gewahrsamszelle des Reviers. Immer noch - aus weiter unbekannten Gründen - in Rage, beleidigte er die eingesetzten Polizisten und deren Familien derb. Da der 32-Jährige keine Anstalten machte, sich zu beruhigen, und auch seine Identität nicht preisgeben wollte, sollte er ins Polizeigewahrsam in Lehe gebracht werden. Auf dem Weg zum Polizeiauto und während der Fahrt sperrte sich der 32-Jährige gegen die Maßnahmen und beleidigte unentwegt die Beamten. So ging es auch nach Ankunft im Gewahrsamstrakt weiter. Nach einer Nacht in der Zelle zur Verhinderung weiterer Straftaten hatte sich der 32-Jährige zumindest soweit beruhigt, dass er seine Personalien angab. Was er mit seinem nächtlichen Besuch am Polizeirevier bezwecken wollte, blieb jedoch offen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, der 32-Jährige erhielt allerdings Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell