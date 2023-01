Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Bremerhavener Stadtgebiet vermehrt zu Sachbeschädigungen an abgestellten Autos und damit einhergehenden Diebstählen gekommen. Die Polizei mahnt daher zu besonderer Aufmerksamkeit und bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen sofort mitzuteilen (Telefon: 110).

So haben unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr, bis Montag, 23. Januar, 10.15 Uhr, zwei Autoscheiben in Bremerhaven-Wulsdorf eingeschlagen und Gegenstände gestohlen. Sonntagabend wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Straße Deichsfeld ordnungsgemäß abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte der 42-jährige Fahrer, dass die linke hintere Seitenscheibe des blauen VW eingeschlagen worden war. Der oder die unbekannten Täter hatten aus der Mittelkonsole eine Parfümflasche gestohlen.

Während der Anzeigenaufnahme überprüften die Beamten den Bereich um den Parkplatz und stellten eine weitere Beschädigung an einem grauen Opel fest. Auch bei diesem Fahrzeug wurde die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

Dazu die Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Mobiltelefone sichtbar im Auto liegen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit wie z.B. beim Tanken.

- Aktivieren Sie - sofern vorhanden - die Alarmanlage.

Weitere Informationen zum Schutz vor Autoeinbrechern sowie zum technischen Sicherungsmöglichkeiten wie Alarmanlagen oder Lenkradkrallen finden Sie unter www.k-einbruch.de

