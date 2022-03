LPI-NDH: 14-jährige Jugendliche wohlbehalten zurückgekehrt

Sondershausen (ots) - Am Montagmorgen entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Kuntz-Straße einen Kellereinbruch. Unbekannte hatten das Vorhängeschloss aufgebrochen und waren so in den Keller gelangt. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeug im Wert von ca. 400 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

