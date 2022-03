LPI-NDH: Werkzeug aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots) - Zwei Autos stießen am Sonntagabend an der Einmündung Töpferstraße, Taschenberg zusammen. Eine 23-jährige Autofahrerin befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Audi den Taschenberg in Richtung Töpferstraße. Beim Linksabbiegen in diese kam es zur Kollision mit einem Daewoo Chevrolet, dessen 31-jähriger Fahrer, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Kützingstraße fuhr. Alle Beteiligten, darunter ein 4-jähriges ...

