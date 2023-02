POL-SO: Radfahrer verletzt

Warstein-Sichtigvor (ots) - Am 15. Februar, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Möhnestraße, an der Zufahrt eines Supermarkts, zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Warsteiner beabsichtigte als Linksabbieger auf den Parkplatz des Supermarktes zu fahren, dabei übersah er die entgegen kommende 17-jährige Rollerfahrerin. Es kam zu einer Kollision, bei der die Warsteinerin stürzte. Sie wurde schwer verletzt in ein ...

mehr