Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen nach Aufbruch mehrerer Garagen

Schwerin (ots)

In der Zeit vom 7. - 8.4. brachen unbekannte Tatverdächtige mehrere Garagen des Garagenkomplexes an der Ratzeburger Straße in Schwerin-Lankow auf. Bislang ist unbekannt, ob bei den Taten Stehlgut erlangt wurde. Strafanzeigen wurden aufgenommen. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat Schwerin betraut. Gesucht werden nun Zeugen sowie Geschädigte: Wer Schäden an seiner Garage festgestellt hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.

