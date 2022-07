POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende

Lahnstein (ots) - Am heutigen Mittwoch, 27. Juli 2022 wurde die Polizei Lahnstein gegen 09:00 Uhr über die Rettungsleitstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass Anwohner aus einem Zweifamilienhaus in der Ostallee in Lahnstein Brandgeruch wahrgenommen hätten. Die entsandten Kräfte der Feuerwehr sowie Polizei aus Lahnstein konnten den Verdacht vor Ort bestätigt vorfinden. In der dortigen Erdgeschosswohnung kam es aus ...

