POL-SN: 53-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Smishing"

Schwerin (ots) - Die in der gestrigen Pressemeldung benannte Örtlichkeit muss korrigiert werden. Die korrekte Bezeichnung lautet wie folgt: "Der Mann flüchtete mit seiner Maschine über Nebenstraßen der Schweriner Feldstadt in Richtung Lankow/ Friedrichsthal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die B104 in ...

mehr