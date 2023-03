Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Mitarbeiter erbeutet Bargeld in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 81-jähriger Mann am Montag, 27. März 2023, in Ückendorf betrogen und bestohlen wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gelsenkirchener erhielt gegen 10.45 Uhr einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seines Geldinstitutes, der eine Überprüfung seines Bargeldes ankündigte. Gegen 11.15 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift in der Bergmannstraße und nahm das Bargeld in vierstelliger Höhe an sich. Des Weiteren entwendete er die Debitkarte des 81-Jährigen, mit der kurze Zeit später Bargeld an einem Automaten abgehoben wurde. Der Gelsenkirchener bemerkte erst nach der Mitnahme des Bargeldes und der Debitkarte den Betrug und suchte die Polizeiwache in Bulmke auf. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei Unbekannten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

