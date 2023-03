Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Bismarck/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann erstattete am Montag, 27. März 2023, gegen 23.30 Uhr auf einer Polizeiwache eine Strafanzeige wegen schweren Raubes. Er gab an, am Morgen gegen 8 Uhr auf der Consolstraße von hinten von zwei Männern gestoppt und von einem der beiden an einen Mülleimer gedrückt worden zu sein. Unter Androhung eines Messers habe der Tatverdächtige die Herausgabe des Mobiltelefons gefordert. Mit der Beute rannten die beiden Männer anschließend in die Kanalstraße. Einer der beiden ist 23 bis 27 Jahre alt, 1,95 bis 2,05 Meter groß und kräftig. Er hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Tatverdächtige ist 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

