Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben Kopfhörer/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 24. März 2023, um 23.52 Uhr von seinem Balkon aus beobachtet, wie zwei Unbekannte einen Dritten schlugen und seine Kopfhörer forderten. Er rief umgehend die Polizei. Die Beamten trafen am Tatort an der Günnigfelder Straße in Ückendorf zuerst auf den Zeugen. Der gab an, die Tatverdächtigen vom Balkon aus angeschrien zu haben. Die hätten sich dann mit der Beute auf einem E-Scooter in Richtung Wattenscheid entfernt. Später kam der Geschädigte, ein 20 Jahre alter Gelsenkirchener, dazu und bestätigte den Sachverhalt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis verlief ohne Erfolg. Die Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Einer von beiden ist etwa 1,60 Meter groß, der andere zwischen 1,80 und 1,85 Meter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

