Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 90er-Party in der Arena - vorläufige Bilanz der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen zieht nach der Musikveranstaltung "Die 90er live auf Schalke", die am Samstag, 25. März 2023 in Gelsenkirchen-Schalke stattfand, vorläufig folgende Bilanz: Insgesamt besuchten im Zeitraum zwischen 13 und 23 Uhr rund 32 000 Personen die Veranstaltung. Der Hin- und Rückreiseverkehr verlief aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle. Beamte mussten lediglich am Abend mehrfach einschreiten, weil Fahrzeuge den Verkehr behinderten, da sie Gäste in unmittelbarer Nähe der Arena abholen wollten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer behinderten. Während der Veranstaltung kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Beamten konnten zahlreiche Straftaten verhindert werden. Insgesamt fertigten die Beamten dennoch 22 Strafanzeigen, in den meisten Fällen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Insgesamt nahmen die Beamten acht Personen in Gewahrsam und brachten sie zur Wache, da sie sich Platzverweisen widersetzten, randalierten oder vor Ort erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte leisteten. In einem Fall kam es vor den Augen der Beamten, die gerade wegen eines anderen Delikts im Einsatz waren, zu einer weiteren Schlägerei. Dabei schlug ein Mann auf einen Ordner ein. Die Beamten schritten sofort ein und mussten den Tatverdächtigen fixieren, da er sich erheblich gegen die Maßnahmen wehrte. Bei einer anschließenden Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen ihn daher fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Zudem fertigten sie Strafanzeigen wegen des Verdachts des Widerstandes oder wegen Diebstahls. In zwei Fällen fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs. Hier machten Frauen Angaben, belästigt worden zu sein. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an. Des Weiteren warf eine unbekannte Person einen gefüllten Müllsack von von einer Brücke auf den Stan Libuda Weg. Dadurch wurde ein Fahrzeug beschädigt. Die Beamten fertigten in diesem Fall eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell