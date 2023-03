Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Diebstahl von Baumaschinen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen stahlen Unbekannte am Wochenende Baumaschinen von Baustellen im Stadtgebiet von Dülmen. Im Zeitraum von Freitag (10.03.) 16 Uhr bis Montag 8 Uhr brachen sie in eine mit Sperrholzplatten gesicherte Baustelle an der Straße Lohwall ein. Hier stahlen sie mehrere Baumaschinen. Im gleichen Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Aloysstraße. Hier konnten noch keine konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden, auf jeden Fall stahlen die Unbekannten jedoch eine Kabeltrommel. Aufgrund der Menge und der Größe der Gegenstände, waren die Unbekannten vermutlich mit einem Fahrzeug unterwegs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

