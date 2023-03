Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am 10.03.2023, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf dem Butterkamp in Dülmen ein. Hierzu hebelten die Täter ein Fenster auf. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und augenscheinlich alle Räume und Schränke durchsucht. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

