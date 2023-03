LPI-J: Unbelehrbar

Weimar (ots) - Besonders dreist ging ein Ladendieb in einem Schuhgeschäft im Weimarer Atrium vor. Erst probierte er am Mittwochnachmittag mehrere Schuhpaare an und dann verließ er den Laden. Hierbei fiel den Mitarbeitern auf, dass er mit anderen Schuhen gehen wollte, als er kam. Sie sprachen den jungen Mann auf die neuen Sportschuhe im Wert von etwa 85 Euro an seinen Füßen an und hielten ihn auf. In der Folge wurden seine eigentlichen Schuhe in dem Karton des "neuen" ...

