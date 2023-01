Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81

BAB 8

Sindelfingen: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, nachdem es am Donnerstag gegen 18:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 56-Jähriger befuhr die BAB 81 aus Richtung Singen und wollte in der Folge auf die Bundesautobahn 8 (BAB 8) in Fahrtrichtung München auffahren. Auf der Überleitung zur BAB 8 verlor er in der dortigen Rechtskurve eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Wohnmobil und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er den dortigen Grünstreifen, mehrere Verkehrsschilder sowie Leitpfosten und kam sodann wieder auf die Fahrspur der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 56-Jährige, der unverletzt blieb, hielt in einer Nothaltebucht an und meldete den Sachverhalt. Durch den Unfall wurden Teile der Verkehrseinrichtungen auf die Fahrbahn geschleudert. Ein 28-jähriger VW-Lenker bemerkte diese vermutlich aufgrund der Dunkelheit zu spät und fuhr darüber. Derzeit ist nicht bekannt, ob es zu weiteren Unfällen durch die auf der Fahrbahn verteilten Teile kam. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

