POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto auf der linken Spur übersehen

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, fuhren zwei Autos auf der Clichystraße stadteinwärts. Nachdem ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht beide auf der linken Spur passiert hatte, setzte der Hintere zum Überholen an. Als der 19-Jährige mit seinem Mercedes auf gleicher Höhe war, lenkte auch der zunächst vorausfahrende VW auf die linke Spur. Beide Autos stießen zusammen. Am VW des 29-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR, am Mercedes in Höhe von 3.000 EUR. Beide Fahrer blieben unverletzt.

