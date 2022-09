Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 9. September kam es zwischen 8.15 Uhr und 9.15 Uhr in Nordhorn zu einer Unfallflucht. Während dieser Stunde wurde ein roter Mitsubishi am vorderen rechten Radkasten zerkratzt. Das Fahrzeug stand zunächst bei einem Baumarkt in der Straße Stadtring und anschließend auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Auf welchem Parkplatz der Mitsubishi beschädigt wurde, konnte nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim