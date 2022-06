Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220622.9 Kiel: Festnahme nach Einbruch in eine Wohnung

Kiel (ots)

In der Nacht von gestern auf heute nahmen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers einen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat im Kieler Stadtteil Gaarden fest. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 21.06.2022, um 23.13 Uhr, meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Mühlenstraße in Kiel bei der Polizeileitstelle und teilte mit, dass gegenwärtig in eine Wohnung über seiner eingebrochen würde. Der Anrufer würde Geräusche hören und Taschenlampenschein sehen. Der Wohnungsinhaber sei nicht zu Hause. Beamtinnen und Beamte der Polizei aus Kiel-Gaarden suchten umgehend den Einsatzort auf und nahmen einen 23-Jährigen fest, welcher bei Eintreffen der Streifenwagen die tatbetroffene Wohnung in Richtung Dachboden verließ. Bei dem festgenommenen Einbrecher fanden die Polizistinnen und Polizisten Stehlgut in Form von Wertgegenständen und Drogerieartikeln.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel verbrachten Polizeibeamtinnen und -beamte den Festgenommenen, zwecks Vorführung bei einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel, ins Polizeigewahrsam. Nach der Vorführung am 22.06.2022 erließ ein Richter Haftbefehl. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt die weiteren Ermittlungen.

Eva Rechtien

