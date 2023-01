POL-LB: BAB 81/Gerlingen: LKW kommt von Fahrbahn ab - Verkehrsbeeinträchtigungen waren die Folge

Ludwigsburg (ots) - Wie wir berichteten wurde ein 90-jähriger Fußgänger am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Wilhelmstraße und der Körnerstraße in Ludwigsburg schwer verletzt. Noch am selben Tag ist der Mann in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr