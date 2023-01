Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Mehrparteienhaus

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Lengericher Straße - auf Höhe des Friedensparks - das Fenster eines Mehrparteienhauses aufgehebelt. So gelangten sie in das Haus, in dem sich zwei Wohnungen befinden. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten sie Räume im Unter- und Obergeschoss. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Tat ereignete sich am Samstag (07.01.23) zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

