Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einfamilienhauses durch Brand zerstört

Nordwalde, Kreis Steinfurt (ots)

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Am heutigen Montagmorgen (09.01.2023), gegen 01.28 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand auf der Straße Scheddebrock in Nordwalde informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst der Dachstuhl des Hauses in Brand. Das Feuer ging auf das Erdgeschoss über. Die Rauchentwicklungen waren erheblich. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr Nordwalde dauern derzeit noch an. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei wird den Brandort beschlagnahmen und Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 300.000,- Euro geschätzt. Lokale Pressevertreter erschienen vor Ort.

