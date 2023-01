Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbrüche in Haus sowie in Geschäfte

Altenberge (ots)

In Altenberge hat es in der Zeit zwischen Donnerstag (05.01.23) und Samstag (07.01.22) mehrere Einbrüche gegeben.

An der Straße Rottkamp im Norden von Altenberge haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Freitag, 13.00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. So verschafften sie sich Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie anschließend ohne Diebesgut in unbekannten Richtung.

An der Königstraße in der Innenstadt brachen unbekannten Täter in ein Schreibwarengeschäft ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 09.15 Uhr. Der Spurenlage zufolge hebelten die Einbrecher die Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand auf. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor.

An der Kirchstraße, ebenfalls in der Innenstadt, haben Einbrecher zwischen Freitag, 18.10 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, die Tür eines Bioladens aufgehebelt. Aus dem Geschäft stahlen sie eine Kasse mit Wechselgeld in dreistelliger Höhe.

Zu allen drei Einbruchdiebstählen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell