Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 2 jugendliche Täter flüchten mit E-Scooter

Gelsenkirchen (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde ein 20-jähriger Gelsenkirchener am Freitag Opfer einer räuberischen Erpressung. Als er sich zu Fuß auf der Günnigfelder Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf bewegte, wurde er von 2 Jugendlichen zwischen Müllcontainer gedrängt. Hier drohten ihm die Täter Schläge an und forderten die Herausgabe seiner Kopfhörer. Nachdem sie die Kopfhörer hatten, flüchteten sie mit einem grünen E-Scooter in Richtung Bochum-Wattenscheid. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder die Täter bei der Flucht gesehen haben, können sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Telefonnummer 0209 365 8240 (Kriminalwache) oder 0209 365 7512 (KK 15)melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell