Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei erwischt betrunkenen Radfahrer (09.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend gegen 22.45 Uhr ist ein betrunkener Radfahrer einer Polizeistreife buchstäblich in die Arme gefahren. Die Beamten führten in der Wilhelmstraße eine Verkehrskontrolle durch. Ein 51-jähriger Radfahrer kam singend und schlangenlinienfahrend in die Kontrollstelle geradelt. Ein freiwilliger Alkoholtest führte zu einem Wert von über 2,3 Promille. Nachdem der 51-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde von der Polizei gegen den Mann eingeleitet.

