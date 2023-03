Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 3 Jugendliche nach Räuberischem Diebstahl flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, wurde ein 55-jähriger Gelsenkirchener Opfer eines räuberischen Diebstahls. Während er sein Fahrrad mit Einkaufstaschen über die Herbertstraße schob, wurde er an der Kreuzung Wilhelminenstraße zunächst von 3 Jugendlichen umringt. Einer der Jugendlichen stahl ihm dann die Geldbörse. Bei dem Versuch, die Geldbörse zurück zu bekommen, bekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Overwegstraße. Sie werden beschrieben als 14-16 Jahre alt, dunkel gekleidet, wobei einer der Jugendlichen einen hellen Kapuzenpullover getragen haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer: 0209-365 8240 (Kriminalwache), oder 0209-365 8112 (KK-21) zu melden.

