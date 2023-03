Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 41-Jähriger randaliert in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener hat gestern Abend, 23. März 2023, in Gelsenkirchen-Schalke randaliert und Passanten bedroht. Als Polizeibeamte um 21.23 Uhr alarmiert wurden und kurze Zeit später eintrafen, gab ein Zeuge an, der Verdächtige habe ein Messer bei sich und drohe damit Unbeteiligten. Weitere Zeugen gaben an, dass der Mann mit einer Deo-Flasche und einem Feuerzeug eine Stichflamme erzeugt und damit in Richtung von Passanten gesprüht habe. Die Beamten trafen den Verdächtigen kurz darauf im Bereich der Kreuzung Grillostraße/Königsberger Straße an und wiesen ihn an, stehen zu bleiben. Da der Mann sich den Anweisungen widersetzte und drohend auf die Beamten zuging, drohten sie den Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgerätes (DEIG) an. Darauf reagierte der Beschuldigte nicht und floh in Richtung Breslauer Straße. Die Beamten folgten ihm und forderten ihn erneut auf, stehen zu bleiben. Daraufhin drehte der Beschuldigte sich um und drohte den Beamten mit seinem Gürtel. Nach erneuter Androhung des DEIG setzten die Beamten das Gerät ein. Rettungskräfte versorgten den Gelsenkirchener vor Ort. Die sich daran anschließende stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus hat nichts mit dem Einsatz des DEIG zu tun. Bei einer Durchsuchung des 41-Jährigen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, konnte kein Messer gefunden werden. Die Beamten blieben unverletzt.

