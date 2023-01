Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schenefeld: Ausgedehnter Wohnungsbrand in einem leerstehenden Wohnhaus

Pinneberg (ots)

Datum: Sonntag, 22. Januar 2023, 1.04 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Osterbrooksweg +++ Einsatz: FEU G, Feuer größer Standard

Schenefeld - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist es in Schenefeld zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem leerstehenden Wohnhaus im Osterbrooksweg gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld war mehr als drei Stunden mit den Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Im Einsatz waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Schenefeld war am Sonntag um 1.04 Uhr zunächst mit dem Stichwort Feuer und der Information Gebäudebrand alarmiert worden. Der Wehrführer Tomas Berens ließ nach einer ersten Erkundung wegen der bereits in Vollbrand stehenden Wohnung auf Vollalarm für die Feuerwehr Schenefeld erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus der Erdgeschosswohnung und drohten auf das überliegende Geschoss überzugreifen. Das Wohnhaus befindet sich komplett in Leerstand. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung mehrere Angriffstrupps mit zwei C-Rohren unter schwerem Atemschutz ein. Der Brand konnte auf die Wohnung im Erdgeschoss begrenzt werden. Die anliegenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Seitens der Feuerwehr sind darüber und über die Schadenshöhe keine Angaben möglich.

Kräfte Feuerwehr Schenefeld: 35 mit 6 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo EInsatzleiter: Tomas Berens, Wehrführer

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell