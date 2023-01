Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: "Retter helfen Rettern" - Konvoi mit Fahrzeugen und Sachspenden auf dem Weg in die Ukraine

Pinneberg (ots)

Retter helfen Rettern, die Benefizaktion der Feuerwehren Geesthacht und Pinneberg war ein voller Erfolg.

Auf dem eingerichteten Spendenkonto sind mittlerweile 6.358EUR eingegangen. Unteranderem wurde von diesen Spendengeldern 14 Notstromaggregate gekauft, welche dringend in Lwiw/Ukraine benötigt werden. Im Laufe der vergangenen Wochen konnten auch noch weitere Sachspenden, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Hundefutter und 2 weitere Notstromaggregate von Privatpersonen in Empfang genommen werden.

Nach dem am 11.12.2022 das gespendete Löschfahrzeug LF 16/12 der FF Geesthacht mit Feuerwehr-Ausrüstung bestückt wurde und es sich symbolisch auf den Weg in die Ukraine machte, beginnt jetzt die Überführung in die Ukraine

Am Donnerstag, 12.01.2023 startete ein Logistikfahrzeug der Feuerwehr Pinneberg, beladen mit den Notstromaggregaten, Schweißgeräten, Einsatzschutzkleidung, Tierfutter, Feuerwehr-Ausrüstung uvm., mit 2 Kameraden besetzt, in Richtung Rastorf. Dort wird sich mit weiteren Unterstützern getroffen.

Am Freitag, 13.01.2023 startet der Konvoi aus Rastorf in Richtung deutsch-polnische Grenze. Dort wird sich der Konvoi neu formieren und die noch fehlenden Unterstützer werden dort zustoßen.

Der Konvoi, bestehend aus 3 gespendeten Feuerwehrfahrzeugen (Löschfahrzeug LF 16/12 FF Geesthacht, Rüstwagen RW1 auf Unimog-Fahrgestell und Löschfahrzeug LF8/6 aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde), 3 weiteren Logistikwagen und Kleinfahrzeugen wird sich dann auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze machen. Dort werden die 3 gespendeten Feuerwehrfahrzeuge und die weiteren Sachspenden an Kameraden aus Lwiw übergeben. Nach der erfolgreichen Übergabe, werden die Unterstützer die Heimreise nach Deutschland wieder antreten. Der Konvoi wird zusätzlich von ortskundigen Personen und einem Dolmetscher begleitet.

Ein besonderer Dank gilt folgenden Hilfsorganisationen: FF Appen, FF Ellerbek, FF Klein-Offenseth-Sparrieshoop, FF Kummerfeld, FF Prisdorf, FF Quickborn, FF Tangstedt (Kreis Stormarn), FF Wedel, FF Büsum, FF Henstedt-Ulzburg, FF Itzehoe, FF Geesthacht, FF Bevern, FF Lutzhorn, FF Pinneberg, FTZ KFV Pinneberg, FF Borstel-Hohenraden, FF Hamwarde, FF Krukow, FF Buchhorst, FF Escheburg, FF Nusse, DRK Appen, THW Ortsverband Pinneberg

Des Weiteren gilt ein besonderer Dank diesen Unternehmen: Dennis Biomarkt, Eurocommand GmbH, Torsten Seck Marketing, Küpper GmbH, Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Ein ganz herzlicher Dank an alle privaten Personen und allen weiteren Unterstützern.

Sascha Tönnies, Claus Köster, Sascha Pomp, Torsten Seck, Matthias Slamanig

