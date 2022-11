Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Rhens (ots)

Am Montag, den 28.11.2022, gegen 18.30 Uhr, ereignete sich auf der B 9 im Kreisverkehr Mainzer Straße / Am Bornpfad in Rhens eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die B 9 aus Koblenz kommend in Fahrtrichtung Boppard und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem im Kreisverkehr fahrenden Pkw kam. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt in Richtung Ausfahrt Rhens fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Zeugen soll es sich um einen hellfarbenen Kombi gehandelt haben. An der Unfallstelle zurückgebliebene Fahrzeugteile lassen auf einen VW Passat Baujahr 2005 - 2010 (Typ 3C) schließen. Dieser dürfte einen nicht unerheblichen Schaden vorne rechts aufweisen. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Zudem werden Zeugen gesucht, denen im Stadtgebiet Rhens ein entsprechender VW Passat mit frischem Unfallschaden zur Tatzeit aufgefallen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell