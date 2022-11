Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: E-Bike-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt - Bendorf, Hafenstraße

Bendorf (ots)

Am 29.11.2022 gegen 15:25 Uhr befuhr ein 70-jähriger E-Bike-Fahrer die Hafenstraße in Bendorf aus Richtung Werftstraße kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße. Hierbei verlor dieser auf gerader Strecke beim Überfahren von Bahngleisen das Gleichgewicht und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der E-Bike-Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad war noch fahrbereit und wurde durch einen Berechtigten vor Ort abgeholt. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad dürfte im unteren, dreistelligen Bereich liegen.

