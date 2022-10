Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kripo stellt Einbruchsschutz in Online-Sprechstunde vor

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am 27.10.2022 um 18:00 Uhr findet die erste Online Sprechstunde des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz statt. In der Sprechstunde stellt Thomas Wüllner in einem Vortrag Konzepte für den Eichbruchschutz vor. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und über das Thema zu diskutieren. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können per E-Mail über die Pressestelle der Polizei in Meschede einen Zugangscode zur Online Sprechstunde beantragen. Die Anforderung des Zugangscodes sollte bis zum 26.10.2022 erfolgen. Der Code wird den an der Sprechstunde interessierten Personen dann per E-Mail zugeschickt. Die Polizei bittet um Verständnis, dass die Anzahl der Teilnehmer auf 30 Personen begrenzt ist.

E-Mail Adresse der Pressestelle Polizei Hochsauerlandkreis Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de -Stichwort "Online Sprechstunde"-

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell