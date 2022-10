Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tatverdächtiger nach zwei Raubdelikten festgenommen

Hochauerlandkreis (ots)

Meschede

Gestern Morgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Freienohl. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung der Polizeiwachen Meschede und Arnsberg einen 16-jährigen in seiner Wohnung festgenommen. Er steht im Verdacht am 10.07.2022 einen Raub in Freienohl und am 14.10.2022 einen räuberischen Diebstahl in Meschede begangen zu haben. Gegen den 16-jährigen wurde vom Amtsgericht Meschede ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Jugendliche ist, seit dem er 13 Jahre alt ist, immer wieder wegen verschiedener Delikte aufgefallen. Unter anderem ist er Tatverdächtiger von mehreren Körperverletzungen sowie Raub- und Drogendelikten. Der Freienohler gilt bei der Polizei als sogenannter "Intensivtäter".

