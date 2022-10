Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Werkstatt

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede-Wehrstapel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Werkstatt in der Poststraße eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und durchsuchten die Werkstatt und Büroräume. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Zur weiteren Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell